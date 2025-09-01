Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 194,90 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 194,90 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 194,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 197,15 EUR. Zuletzt wechselten 47.752 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Mit einem Zuwachs von 8,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 53,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 193,19 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,43 EUR in den Büchern stehen haben wird.

