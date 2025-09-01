DAX23.589 +0,4%ESt505.325 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.184 -0,3%Nas21.518 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.560 +0,7%
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag verlustreich

03.09.25 16:10 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 193,80 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
192,60 EUR -4,60 EUR -2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 193,80 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 193,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 197,15 EUR. Zuletzt wechselten 110.609 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Bei einem Wert von 90,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 53,45 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
