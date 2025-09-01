DAX23.611 +0,5%ESt505.333 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1655 +0,1%Öl68,82 -0,4%Gold3.540 +0,2%
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Profil
Kursverlauf

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

03.09.25 09:24 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 197,35 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 197,35 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 198,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 197,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.548 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,52 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,22 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 54,28 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,76 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,19 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,43 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
