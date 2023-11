Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagmittag fester

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 68,80 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 69,56 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,30 EUR. Zuletzt wechselten 141.859 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 13,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,87 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 53,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,87 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 02.11.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.427,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,04 EUR je Aktie belaufen.

