Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 69,38 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 69,38 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 69,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.845 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 10,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 44,87 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 35,33 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,87 EUR.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,04 EUR fest.

