Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

04.02.25 09:24 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 136,20 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 136,20 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 136,35 EUR aus. Bei 135,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.667 Stück gehandelt. Bei 137,90 EUR markierte der Titel am 30.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,25 Prozent. Bei 81,94 EUR fiel das Papier am 14.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 66,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,30 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 138,79 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie Wie Experten die Heidelberg Materials-Aktie im Januar einstuften Heidelberg Materials-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc. DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

