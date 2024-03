Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Nachmittag nach

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 89,38 EUR nach.

Um 15:53 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 89,38 EUR ab. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,54 EUR nach. Bei 89,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 79.064 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.02.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,43 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 52,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,91 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,73 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.523,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.896,00 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,23 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

