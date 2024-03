Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag gesucht

04.03.24 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 90,16 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 90,16 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 90,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 89,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.612 Heidelberg Materials-Aktien. Am 22.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 0,55 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 35,14 Prozent Luft nach unten. Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 2,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 97,73 EUR angegeben. Heidelberg Materials veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,35 Prozent auf 4.896,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.523,00 EUR gelegen. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Heidelberg Materials. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 11,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 3 Jahren eingebracht Analysten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich fester

