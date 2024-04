Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag ohne große Veränderung

Notierung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 99,54 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:49 Uhr bei 99,54 EUR. Bei 100,10 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 99,16 EUR. Bei 99,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 80.085 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,45 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2023 Kursverluste bis auf 64,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,10 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,11 EUR belaufen. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 102,30 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 22.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 5.611,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.523,00 EUR umgesetzt.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2025 erwartet.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

