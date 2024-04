Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 99,34 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 99,34 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 99,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 99,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.205 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.03.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 3,13 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,60 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,97 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,30 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 22.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.611,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.523,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,28 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

März 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Heidelberg Materials-Aktie angepasst