Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert
Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagmittag fester

04.09.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Donnerstagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 196,70 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 11:47 Uhr 2,5 Prozent. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 197,55 EUR zu. Bei 193,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.820 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 7,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 90,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,13 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,75 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 208,31 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

