Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 70,72 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 70,72 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 70,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.038 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 77,78 EUR markierte der Titel am 17.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 9,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 39,76 EUR fiel das Papier am 14.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 82,23 EUR an.

Am 10.05.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 5.293,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 19,56 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

