Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 80,88 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 80,88 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 80,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 114.390 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 82,78 EUR markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,35 Prozent hinzugewinnen. Am 05.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 57,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,30 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.896,00 EUR – ein Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4.427,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,29 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

