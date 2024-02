Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag in Rot

Aktien-Tipp Heidelberg Materials-Aktie höher: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Bank of America-Analyst bullish für NVIDIA. Yandex trennt sich von Russlandgeschäft. Iran-Firma umging Sanktionen wohl mit Konten von Lloyds und Santander. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Vodafone macht weniger Umsatz. UniCredit will mehr an Aktionäre ausschütten.