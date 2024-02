Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 85,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 85,52 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 85,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.382 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,14 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,06 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 89,77 EUR.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,59 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Heidelberg Materials-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient

So stuften die Analysten die Heidelberg Materials-Aktie im vergangenen Monat ein

Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach