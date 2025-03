Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Mittag kräftig

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 13,8 Prozent auf 161,40 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 13,8 Prozent auf 161,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 162,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 155,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 472.870 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 88,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,36 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 151,80 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 13,15 EUR im Jahr 2025 aus.

