Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochnachmittag mit Kursfeuerwerk

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 14,7 Prozent auf 162,60 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 14,7 Prozent auf 162,60 EUR zu. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 164,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 155,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 792.998 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 05.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 164,55 EUR. 1,20 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 89,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,36 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 151,80 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 13,15 EUR je Aktie belaufen.

