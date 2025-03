Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials bricht am Vormittag nach oben aus

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 8,1 Prozent auf 153,35 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,1 Prozent auf 153,35 EUR zu. Bei 155,25 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 155,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 116.811 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 155,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,60 EUR ab. Abschläge von 44,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,36 EUR, nach 3,00 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 151,80 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 13,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

