Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 97,74 EUR.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 97,74 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,86 EUR nach. Mit einem Wert von 97,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.882 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,82 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 64,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 33,91 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,11 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,30 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 22.03.2024. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.611,00 EUR – ein Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 5.523,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Heidelberg Materials-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,28 EUR je Aktie belaufen.

