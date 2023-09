Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Heidelberg Materials

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 72,72 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 72,72 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 71,90 EUR. Bei 73,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162.318 Stück gehandelt.

Am 17.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,96 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,73 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 46,74 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,51 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 23.02.2023 vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.523,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 9,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

