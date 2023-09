Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 72,16 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 72,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 71,90 EUR. Mit einem Wert von 73,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 260.461 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2023 bei 77,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,79 Prozent. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,73 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 86,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 81,51 EUR an.

Heidelberg Materials gewährte am 23.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.523,00 EUR im Vergleich zu 4.427,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,71 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

