Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 85,76 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 85,76 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,50 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.319 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 88,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 2,78 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,81 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 89,77 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.896,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,35 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start freundlich

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren verdient