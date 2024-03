Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 87,38 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 87,38 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 87,18 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 50.146 Stück.

Am 01.03.2024 markierte das Papier bei 90,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 33,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 2,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 97,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,23 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

