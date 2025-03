Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag freundlich

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 173,00 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 173,00 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 177,05 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,95 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 783.202 Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 177,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 85,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,52 Prozent.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,36 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 151,80 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 13,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

