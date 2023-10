Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 73,26 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 2,0 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 74,24 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,78 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 356.436 Heidelberg Materials-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 5,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (39,76 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 45,73 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 10.05.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.293,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Heidelberg Materials veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 07.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

