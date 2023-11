Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 66,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 2,0 Prozent auf 66,84 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,72 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.226 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 77,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 46,59 EUR. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 43,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 84,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 02.11.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 10,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

