Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag im Minus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 85,86 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 85,86 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 85,78 EUR. Mit einem Wert von 86,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.618 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 88,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 2,66 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,89 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 89,77 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Der Umsatz wurde auf 4.896,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.427,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 präsentieren. Heidelberg Materials dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,35 EUR je Aktie.

