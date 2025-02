Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Freitagnachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 145,45 EUR zu.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 145,45 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 146,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 144,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 177.167 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,50 EUR erreichte der Titel am 07.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,94 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,66 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,30 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 138,79 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

