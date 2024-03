Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 89,44 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 89,44 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 89,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 87,60 EUR. Bisher wurden heute 59.481 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 1,36 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2022 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,91 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 97,73 EUR.

Am 02.11.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,35 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

