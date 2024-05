Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,60 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 97,60 EUR nach oben. Bei 99,16 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 96,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 370.747 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 102,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 4,97 Prozent zulegen. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,16 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,15 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 109,14 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Heidelberg Materials Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Heidelberg Materials rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

