Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Donnerstagvormittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 72,66 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 72,66 EUR nach oben. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,66 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.704 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 77,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,58 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 38,73 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 46,70 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,51 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 23.02.2023 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.523,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie dennoch leichter: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für Heidelberg Materials

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Heidelberg Materials-Investment abgeworfen

August 2023: Die Expertenmeinungen zur Heidelberg Materials-Aktie