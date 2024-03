Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 89,72 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 89,72 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,92 EUR an. Bei 89,44 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.966 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 90,66 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 34,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,91 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 02.11.2023 vor. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,35 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 11,23 EUR im Jahr 2024 aus.

