Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 98,92 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 98,92 EUR zu. Bei 99,08 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 98,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 83.570 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Am 28.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 3,57 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,24 EUR. Dieser Wert wurde am 21.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,11 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 102,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 22.03.2024 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.611,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.523,00 EUR in den Büchern standen.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Heidelberg Materials.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2024 11,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

