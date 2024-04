Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 98,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 98,00 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 98,00 EUR. Mit einem Wert von 98,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 7.915 Aktien.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,45 EUR an. Gewinne von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 33,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,11 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,30 EUR.

Am 22.03.2024 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz wurde auf 5.611,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.523,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 08.05.2025 dürfte Heidelberg Materials die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,28 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

