Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 147,45 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 147,45 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 150,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,35 EUR. Bisher wurden heute 50.118 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 23,57 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 41,95 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,43 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 13,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

