Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag verlustreich

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 98,06 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 98,06 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,38 EUR nach. Bei 98,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 107.033 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 102,45 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 21.10.2023 Kursverluste bis auf 65,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 33,47 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 111,29 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Heidelberg Materials am 30.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 11,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

