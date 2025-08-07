Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 208,40 EUR zu.
Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 208,40 EUR zu. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 209,00 EUR. Bei 208,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 55.265 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Bei 209,00 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 0,29 Prozent niedriger. Bei 87,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.
Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 193,19 EUR aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,50 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen
Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Heidelberg Materials stärkt Kanada-Präsenz mit Zukauf
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Heidelberg Materials-Aktie
