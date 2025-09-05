Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag im Plus

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 203,60 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 203,60 EUR. Bei 204,30 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 83.329 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Mit Abgaben von 55,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,75 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 208,31 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie gesucht: Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf

Heidelberg Materials-Analyse: Goldman Sachs hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung