Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 188,15 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 188,15 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 189,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.478 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 12,78 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,82 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,07 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,65 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,11 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

