Neuer Schwung Richtung Rekord: DAX zeigt sich zur Wochenmitte mit Gewinnen - über 24.600 Punkten
Ottobock-Aktie kommt: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittwochnachmittag Boden gut

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 188,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
188,75 EUR 2,40 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 188,15 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 189,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.478 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 12,78 Prozent wieder erreichen. Am 10.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,82 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,07 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,65 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 209,11 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

DAX 40-Titel Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Experten sehen bei Heidelberg Materials-Aktie Potenzial

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
29.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen