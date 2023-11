Heidelberg Materials Aktie News: Anleger schicken Heidelberg Materials am Vormittag ins Plus

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 68,14 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,2 Prozent auf 68,14 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 68,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 67,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.608 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,15 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,06 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 41,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 83,01 EUR.

Am 02.11.2023 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,59 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

