Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 83,72 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 83,72 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie sank bis auf 83,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 158.356 Stück.

Bei einem Wert von 88,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 5,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 58,48 EUR. Mit Abgaben von 30,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,90 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 89,77 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 4.896,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 22.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,40 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

