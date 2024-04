Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 98,26 EUR ab.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 98,26 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,08 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,02 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 20.137 Stück gehandelt.

Am 28.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 50,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 102,30 EUR an.

Am 22.03.2024 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde auf 5.611,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.523,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 07.05.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 11,28 EUR je Aktie aus.

