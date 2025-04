Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Vormittag ab

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 149,25 EUR abwärts.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 149,25 EUR. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 146,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 148,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 50.896 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2025 markierte das Papier bei 182,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 85,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,43 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 13,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

