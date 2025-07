Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 202,20 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 202,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 201,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.806 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2025 auf bis zu 202,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 0,30 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 136,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,75 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,96 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Hot Stocks heute: Insiderkäufe - Symrise und Rheinmetall - Heidelberg Materials hat noch Luft nach oben

Heidelberg Materials-Analyse: Heidelberg Materials-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet