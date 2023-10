Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagmittag leichter

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 73,06 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 73,06 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 72,02 EUR ein. Bei 73,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.014 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 6,07 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 39,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 45,58 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,23 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.293,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Heidelberg Materials-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,84 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Plus

XETRA-Handel: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Verluste