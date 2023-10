Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Heidelberg Materials

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 72,98 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 72,98 EUR. Bei 72,84 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 73,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.311 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 6,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,76 EUR ab. Abschläge von 45,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,23 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 10.05.2023 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19,56 Prozent auf 5.293,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.427,00 EUR in den Büchern gestanden.

Heidelberg Materials wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Heidelberg Materials-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2023 9,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

