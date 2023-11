Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 69,82 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 69,82 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 70,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 274.275 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 77,78 EUR erreichte der Titel am 17.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 48,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 30,31 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,01 EUR.

Am 02.11.2023 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.896,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.427,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Heidelberg Materials am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

