Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 68,72 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 68,72 EUR. Bei 68,68 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.413 Heidelberg Materials-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 48,66 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 41,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 83,01 EUR angegeben.

Heidelberg Materials gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.896,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Heidelberg Materials einen Umsatz von 4.427,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 10,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

