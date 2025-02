Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials stabilisiert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 145,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 145,70 EUR. Bei 146,25 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 144,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,45 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 95.410 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.02.2025 bei 146,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.02.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 43,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,79 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,94 EUR im Jahr 2025 aus.

