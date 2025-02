Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag höher

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 146,25 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 146,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 146,25 EUR. Bei 145,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 8.403 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,17 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,94 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 43,97 Prozent sinken.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,30 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,79 EUR aus.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,94 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

